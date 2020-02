Suomen futsalmaajoukkue voitti Valko-Venäjän ja tarrasi kiinni jatkopaikkaan MM-karsintalohkossa – ”Kynnet ja nyrkit on syöty”

Urheilu

Suomen futsalmaajoukkue voitti Valko-Venäjän ja tarrasi kiinni jatkopaikkaan MM-karsintalohkossa – ”Kynnet ja

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy