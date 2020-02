Jennifer Lopezin ja Shakiran kantaaottava esitys Super Bowlissa keräsi ylistystä, yhdestä eleestä tuli heti meemi

Urheilu

Jennifer Lopezin ja Shakiran kantaaottava esitys Super Bowlissa keräsi ylistystä, yhdestä eleestä tuli heti me

Amerikkalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lopezin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Shakiran