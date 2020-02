Entinen huipputriathlonisti Kaisa Sali jutteli puukottajansa kanssa ennen hyökkäystä – ”Kaisa ei osannut pelätä miestä ”

Urheilu

Entinen huipputriathlonisti Kaisa Sali jutteli puukottajansa kanssa ennen hyökkäystä – ”Kaisa ei osannut pelät

Entistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaisa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006302628.html

Kaisa Sali

Sali

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy