Huippulupaus Emil Ruusuvuori selviytyi ensimmäisen kerran ATP-turnaukseen, löi ratkaisevassa karsintaottelussa nelinpelitähden

Urheilu

Huippulupaus Emil Ruusuvuori selviytyi ensimmäisen kerran ATP-turnaukseen, löi ratkaisevassa karsintaottelussa

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy