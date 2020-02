Kiina keskeyttää dopingtestaamisen koronaviruksen vuoksi – myös maahan suunniteltuja urheilutapahtumia joudutaan perumaan jatkuvasti yhä lisää

Urheilu

Kiina keskeyttää dopingtestaamisen koronaviruksen vuoksi – myös maahan suunniteltuja urheilutapahtumia jouduta

antidopingtoimisto Chinada on keskeyttänyt dopingtestit ”tilapäisesti” maata vaivaavan koronavirusepidemian vuoksi, kansainvälisestä antidopingtestaustoimistosta ITA:sta kerrotaan uutistoimisto AFP:lle.”Tilanne vaatii varovaisuutta, jotta urheilijat tai testaajat eivät joutuisi vaaraan. Samaan aikaan on tunnistettava antidopingtoiminnan tärkeys, mutta priorisoitava kaikkien osapuolten terveys”, ITA:n edustaja kommentoi.keskeyttäminen tapahtuu alle puoli vuotta ennen Tokion kesäolympialaisten alkua.Chinadan on tarkoitus ITA:n mukaan jatkaa testaamista porrastetusti ”heti, kun tilanne paranee”.ITA ja Chinada pyrkivät selvittämään, miten dopingvalvontaa olisi tällä välin mahdollista ylläpitää olympialaisten alla.suunniteltuja urheilutapahtumia on jouduttu perumaan epidemian edetessä yhä enemmän.Jalkapallon Kiinan superliigan aloitusta on siirretty toistaiseksi määrittämättömään ajankohtaan. Kokonaan on jo peruttu muun muassa yleisurheilun MM-hallikisat, maantiepyöräilyn Hainanin ympäriajo sekä snookerin China Open.Maaliskuun lopulle kaavaillun Formula E -osakilpailun peruuntumisesta kerrottiin sunnuntaina. Huhtikuun puoliväliin ajoittuva Kiinan F1-osakilpailu on myös uhan alla. Kansainvälinen autourheiluliitto FIA kertoi torstaina, että se seuraa tilanteen kehittymistä.