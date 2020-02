HJK sopimukseen Papua-Uusi-Guinean maajoukkuehyökkääjän David Brownen kanssa: ”Hän osoitti olevansa kilpailuhenkinen ja kunnianhimoinen”

Urheilu

HJK sopimukseen Papua-Uusi-Guinean maajoukkuehyökkääjän David Brownen kanssa: ”Hän osoitti olevansa kilpailuhe

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Europelien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006388070.html