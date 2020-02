Salipula uhkaa koripallon suurseuraa: ”Onko Espoon kaupunki valmis siihen, että voimme joutua ajamaan toimintaamme alas?”

Urheilu

Salipula uhkaa koripallon suurseuraa: ”Onko Espoon kaupunki valmis siihen, että voimme joutua ajamaan toiminta

Koripalloilun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoonlahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoon

Helsingin