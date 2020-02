Petteri Lindblom on ajanut kymmenen vuotta urheilupetoksen saamista Suomen lakiin: ”Edistystä ei ole kauheasti tullut”

Urheilu

Petteri Lindblom on ajanut kymmenen vuotta urheilupetoksen saamista Suomen lakiin: ”Edistystä ei ole kauheasti

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Urheilupetoslain