Urheilu

”Siis miten?” Maailman paras snookerpelaaja teki huikean lyönnin, josta kierrettä ei puuttunut

Snookerin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=jack+lisowski

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ottelun

Eurosport näyttää päivittäin World Snooker Tourin otteluita.