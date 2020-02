Urheilu

Ruotsalaispainija Jenny Fransson vaatii vesipullonsa tutkimista, syyttää dopingkärystään sabotaasia

Painin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tallrothin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=7400807

https://www.dn.se/sport/jenny-franssons-vattenflaska-ska-analyseras/

https://www.instagram.com/p/B8JFyL6H7K1/?utm_source=ig_embed