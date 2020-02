Urheilu

Nuorten NHL-tähtien aivot kärsivät

NHL-puolustaja Miro Heiskanen https://www.hs.fi/haku/?query=miro+heiskanen kaatui jäähän ruuhkatilanteessa Buffaloa vastaan pelatussa ottelussa tammikuun puolivälissä.Tilanteen piti olla harmiton, mutta ruotsalainen Rasmus Asplund https://www.hs.fi/haku/?query=rasmus+asplund ryntäsi paikalle maila poikittain edessään ja kolhaisi Heiskasta päähän. Taisi Asplundin polvikin kolahtaa suomalaispakin kypärään.Heiskasen, 20, sen illan peli päättyi siihen. Hän sai aivotärähdyksen. Taukoa peleistä tuli yksitoista päivää, ja ohi meni vain yksi ottelu NHL:n tähdistöviikonlopun ansiosta.HIFK:ssa pelatessaan Heiskanen sai aivotärähdyksen vastustajan kyynärpääiskusta liigakauden kynnyksellä 2017, joten näiden pääiskujen väliin jäi melkein kaksi ja puoli vuotta.keskushyökkääjä Elias Pettersson https://www.hs.fi/haku/?query=elias+pettersson , 21, on yksi NHL:n suurimmista nuorista tähdistä.Pettersson sai karun tervetuliaisen sarjaan syksyllä 2018. Hänen ensimmäinen kautensa maailman kovimmassa kiekkoliigassa oli juuri päässyt vauhtiin. Menossa oli vasta uran viides ottelu.Vancouver pelasi vierasottelussa Floridaa vastaan, kun Panthersin puolustaja Mike Matheson https://www.hs.fi/haku/?query=mike+matheson ajoi Petterssonin laitaa vastan erittäin kovalla taklauksella. Pettersson löi päänsä kaukalon laitaan ja putosi jäähän. Jalat eivät totelleet ensimmäisellä yrityksellä nousta ylös, vaan vasta hetken kuluttua.Pettersson sai aivotärähdyksen ja joutui olemaan kaksi viikkoa sivussa otteluista.nuoret supertähdet ovat lähes järjestään saaneet aivotärähdyksen joko NHL:ssä tai jopa ennen sitä kotimaansa sarjoissa.Lista on pitkä: Patrik Laine https://www.hs.fi/haku/?query=patrik+laine Rasmus Dahlin https://www.hs.fi/haku/?query=rasmus+dahlin ja monet muut.”On hyvin yleistä, että pelaaja saa aivotärähdyksen jossain vaiheessa uraa”, neurokirurgi ja dosentti Teemu Luoto https://www.hs.fi/haku/?query=teemu+luoto sanoo.Jääkiekossa vauhdit vain kasvavat, ja tahattomienkin törmäysten sattuessa voi jälki olla ikävän näköistä.Toronton ykköstähti Auston Matthews sai aivotärähdyksen törmättyään joukkuetoverinsa kanssa. Taukoa tuli hänen toisella kaudellaan kaksi viikkoa.on muuttunut vauhdikkaammaksi. Edes joustokaukalo ei pelastanut Petterssonia saamasta kovaa iskua päähänsä, mutta ilman joustokaukaloita erilaiset vammat olisivat kenties moninkertaisia.”Toisinpäin katsoen jääkiekon kolarit ovat suurellisen näköisiä ja vauhdit sen kuin lisääntyvät”, Jari Siironen https://www.hs.fi/haku/?query=jari+siironen sanoo. Hän on neurokirurgi ja ylilääkäri Töölön sairaalan teho-osastolla.”On perusteltu syy olla huolissaan niistä, mutta ei niin, että maailma olisi kaatumassa jääkiekon takia. Ei suinkaan.””Keskimääräisesti aivotärähdys ei tuhoa kenenkään uraa, vaan siitä toivutaan erinomaisen hyvin.”Siironen leikkaa työkseen aivovamman saaneita potilaita, mutta yllättävää on, ettei urheilu tai edes jääkiekko työllistä sillä puolen juuri ollenkaan.2010–2015 tehdyn tilaston mukaan vakavia urheiluvammoja oli seurantajakson aikana 21, kun muissa tilanteissa tulleita päävammoja oli 1 284. Iso osa oli kaatumisia, ja niissäkin usein alkoholi osana onnettomuutta.”Urheilu ei ole ongelma teho-osastolla hoidettavista päävammoista. Se on häviävän pieni asia”, Siironen sanoo.”Ylipäätään ainoa esille noussut laji oli ratsastus, enkä minä sitäkään tuomitse.”Ratsastusvammat olivat hevosen selästä putoamisia ja niitä oli 21 urheiluvammasta 12. Muut lajit olivat laskettelu 3, motocross 3, jääkiekko 1, jalkapallo 1 ja koripallo 1.

Millainen merkitys sillä on, jos saa aivotärähdyksen lyhyen ajan kuluessa edellisestä?

Nuorten NHL-pelaajien aivotärähdyksiä