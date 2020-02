Ruotsalainen jalkapallofani sai lisätä Valioliiga-joukkueen nimeensä: ”Jos jonkun pitää saada jalkapallojoukkueen nimi, se olen minä”

Urheilu

Ruotsalainen jalkapallofani sai lisätä Valioliiga-joukkueen nimeensä: ”Jos jonkun pitää saada jalkapallojoukku

Ruotsalaismies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cornelius