Urheilu

SaiPa-valmentaja pyysi pelaajia luokittelemaan joukkuetoverit ”myrkyttäjiin” ja ”negatiivisiin pelaajiin” – s

Jääkiekon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ropon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SaiPan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy