West Hamin naisten kapteeni kehottaa kaikkia puhumaan mielenterveysongelmistaan: ”17-vuotiaana päätin ottaa yliannostuksen”

Urheilu

West Hamin naisten kapteeni kehottaa kaikkia puhumaan mielenterveysongelmistaan: ”17-vuotiaana päätin ottaa yl

West Ham Unitedin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Flahertyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Flaherty