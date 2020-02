Teemu Pulkkisesta tuli keskiviikkona kaksosten isä: nyt hän sovittaa yhteen suurperheen arkea ja kiekkoammattilaisen elämää

Urheilu

Teemu Pulkkisesta tuli keskiviikkona kaksosten isä: nyt hän sovittaa yhteen suurperheen arkea ja kiekkoammatti

Tukholma.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pulkkinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Oli hienoa käydä katsomassa ja hyvä, että sai vähän aikaa viettää heidän kanssaan.”

Itäliiga

Junioriurallaan

Detroitissa

Entä

Suomi kohtaa Tšekin Ruotsin kiekkoturnauksessa Tukholmassa lauantaina kello 13.30. Yle näyttää ottelun suorana lähetyksenä.