Tiia Kuikka menetti syksyllä rajussa onnettomuudessa puhekykynsä ja osan muististaan: nyt hän tähtää jo arvokisoihin

Urheilu

Tiia Kuikka kävelee taas

Sisukas

”Meni muutama viikko ennen kuin sisäistin, mitä on tapahtunut.”

Lokakuun

”Ensimmäinen päivä, josta muistan jotain oli seitsemäs päivä osastolla.”

Nyt

”Tiian veriarvot olivat romahtaneet onnettomuuden jälkeen.”

Kuikka

”Minusta tulee entistä sisukkaampi.”

Suomalaiseen