Mirko Lahti pohti jo ala-asteella, pystyisikö jääliukumäkeä laskemaan luistimilla – tältä alamäkiluistelu näyttää kaksinkertaisen nuorten maailmanmestarin silmin

Urheilu

Luistimet jalassa jääliukumäkeen

Luminen

”Ei se ollutkaan niin helppoa kuin aluksi ajattelin.”

Kärkisijat

Lajia

”Jos lätkäpelaaja ja laskettelija laitettaisiin radalle, niin veikkaan, että laskettelija voittaisi, jos vain pysyy luistimilla.”

Luistimilla

”Mestaruutta metsästetään vielä!”

Rauhallisuutta

Niin