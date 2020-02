Terri Harper on vedonlyönnissä ylivoimainen suosikki Eva Wahlströmiä vastaan – ”Se tuo lisäpotkua”, sanoo suomalaisnyrkkeilijä

Urheilu

Terri Harper on vedonlyönnissä ylivoimainen suosikki Eva Wahlströmiä vastaan – ”Se tuo lisäpotkua”, sanoo suom

Nyrkkeilyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eva Wahlström–Terri Harper lauantaina Sheffieldissä. Nyrkkeilyilta alkaa kello 18.30 Suomen aikaa ja Wahlströmin ottelu on illan seitsemäs. Viaplay näyttää suorana lähetyksenä.