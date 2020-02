Päävalmentaja Jalonen niputti Leijonien ylivoimapelin surkeaksi: ”Pelasimme tyhmästi tätä lajia, ja kun tyhmästi pelaa, siinä ei paljon yritys auta”

Urheilu

Päävalmentaja Jalonen niputti Leijonien ylivoimapelin surkeaksi: ”Pelasimme tyhmästi tätä lajia, ja kun tyhmäs

Tukholma.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kapteeni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EHT-turnauksissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EHT-tapahtumat