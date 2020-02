Urheilu

Japanilaiset baseball-joukkueet kielsivät kannattajiltaan ilmapallojen vapauttamisen koronaviruksen pelossa

Koronaviruksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/Ben13Porter/status/1220494820319383553

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nishinomiyan

pelko on saanut Japanin baseball-liigassa NPB:ssä pelaavat joukkueet kieltämään toistaiseksi kannattajiltaan vuosikymmeniä kestäneen perinteen.Perinteikkään Hanshin Tigersin kannattajilla on ollut jo pitkään tapana vapauttaa ilmapalloja joukkueen tullessa lyömään seitsemättä kertaa ottelussa. Tavan on sittemmin ottanut omakseen myös Yokohama BayStarsin kannattajat.Perinteen voi nähdä alla olevasta Twitter-julkaisusta:Nyt Tigers on kuitenkin ohjeistanut kannattajiaan lopettamaan ilmapallojen vapauttamisen toistaiseksi. Kyseessä on varotoimenpide, jolla pyritään välttämään koronaviruksen leviäminen. Myös BayStars on samasta syystä kieltänyt kannattajiltaan ilmapallojen vapauttamisen.kaupungissa pelaava Hanshin Tigers on yksi Japanin vanhimmista ja suosituimmista baseball-joukkueista. Joukkueen kotiotteluissa käy keskimäärin yli 40 000 katsojaa.Vuonna 2009 Tigers päätti samanlaisesta kiellosta sikainfluenssaepidemian vuoksi.