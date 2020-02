Urheilu

Finlandia-hiihto on peruttu ensimmäistä kertaa lumipulan takia, viikonvaihteen vesisateet viimeinen isku

Sunnuntaina

suurin massahiihtotapahtuma Finlandia-hiihto on peruttu lumipulan takia. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun vuodesta 1974 lähtien käyty kilpailu joudutaan perumaan.Finladia-hiihto oli määrä kilpailla 22.–23. helmikuuta. Lähtöpaikkana on ollut Lahden hiihtostadion ja 50 kilometrin reitti on käynyt Hollolassa.Finlandia-hiihdon päätoimikunta teki päätöksen tapahtuman perumisesta maanantai-iltana todettuaan sääolot huomioiden kilpailun järjestämisen mahdottomaksi.”Finlandia-hiihtoa ei ole jouduttu peruuttamaan kertaakaan koko sen olemassa olon aikana, mutta valitettavasti olemme joutuneet tämän historiallisen päätöksen tänään tekemään”, kisajärjestäjät toteavat tiedotteessaan.alkanut sään lauhtuminen, ennustetta suurempi sadekertymä ja tuuli sulattivat latupohjat Lahden ja Hollolan alueella erittäin huonoon kuntoon, eikä kymmenen vuorokauden sääennuste antanut lupauksia paremmasta.Finlandia-hiihdon järjestäjät ovat jokaiseen osallistujaan sähköpostitse yhteydessä ja kertovat miten hyvitys osallistumismaksuun on lunastettavissa.Nyt tehty päätös koskee Finlandia-hiihton päätapahtumaa, Tenava Finlandia ja Lasten Finlandia tullaan toteuttamaan suunnitellusti.