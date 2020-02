Luisteluvalmentaja Mirjami Penttisen seura sai jännittävässä kokouksessa uuden puheenjohtajan – lupaa, että päävalmentajan asema arvioidaan

Urheilu

Luisteluvalmentaja Mirjami Penttisen seura sai jännittävässä kokouksessa uuden puheenjohtajan – lupaa, että pä

Kilpailukiellon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokous

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Penttisen erottamista toivovia vaivasi pelko ja epätietoisuus

Ennen

Taitoluisteluliitto antoi Penttiselle vuoden kilpailukiellon ja seura hyllytti päävalmentajansa

Kohu

Tammikuussa