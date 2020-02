Kapanen iski Toronton tärkeään voittoon jatkoajalla, Komarov onnistui maalinteossa toisessa perättäisessä ottelussa

Urheilu

Kapanen iski Toronton tärkeään voittoon jatkoajalla, Komarov onnistui maalinteossa toisessa perättäisessä otte

Toronto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

New

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaispuolustaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy