Uusi seurojen yhdistyminen pääkaupunkiseudulla: HaKin ja Hawksin fuusio nostaa sen Suomen suurimpien salibandyseurojen joukkoon

Urheilu

Uusi seurojen yhdistyminen pääkaupunkiseudulla: HaKin ja Hawksin fuusio nostaa sen Suomen suurimpien salibandy

Salibandyseurat

AC HaKi ja SC Hawks yhdistävät toimintansa, seurat tiedottavat.Yhdistyneessä seurassa on noin 1 000 jäsentä, mikä nostaa sen Suomen suurimpien salibandyseurojen joukkoon. Yli tuhat jäsentä on aiemmin ollut neljällä seuralla.Uusi seura jatkaa Hawks-nimen alla eli esimerkiksi EräViikingeista tuttua nimihirviötä ei nyt tehty.Seuran kotihalli ja toimisto sijaitsevat Itä-Helsingissä Myllypurossa, mutta alueellista toimintaa on jatkossakin Itä-Helsingin lisäksi myös Itä-Vantaalla ja Helsingin itäisessä kantakaupungissa.Yhdistymisen myötä muun muassa poikajunioreille on tarjolla ehjä pelaajapolku kattaen kaikki juniori-ikäluokat sekä eri tasoisia joukkueita sen varrella. Myös tyttöjen puoleen pystytään panostamaan jatkossa enemmän, seurat tiedottavat.Uuden seuran tavoitteena on tulevalle kaudelle saada edustusjoukkue miesten 1. divisioonaan. Tällä hetkellä molemmilla seuroilla on miesten edustusjoukkueet 2. divisioonassa.