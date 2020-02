Urheilu

Suomen kuurojen jääkiekkomaajoukkueen pelaajat kieltäytyvät EM-kisoista: syynä on liian suuri omavastuu

osa Suomen kuurojen jääkiekkomaajoukkueen, Deaf Lionsin, runkopelaajista kieltäytyy osallistumasta huhtikuussa Tšekin Brnossa pelattavista kuurojen jääkiekon EM-kisoista, joukkue kertoo tiedotteessaan.Syynä on kisamatkan omavastuuosuus, jonka Suomen kuurojen urheiluliitto (SKUL) on pelaajille asettanut. Tiedotteen mukaan omavastuuosuus on 400 euroa pelaajaa kohden.Seitsemäntoista Deaf Lionsin pelaajaa allekirjoitti vetoomuksen, jossa he pyysivät SKUL:lta omavastuuosuudeksi korkeintaan 150 euroa. Puuttuva summa, noin 4 000 euroa, olisi kerätty varainhankintana SKUL:n ja Deaf Lions -jääkiekkojaoston yhteistyönä. Lisäksi pelaajat esittivät maajoukkueen yhteisten harjoitusleirien määrän karsimista.Pelaajien tiedotteen mukaan ehdotukset eivät kelvanneet SKUL:n hallitukselle.”Nyt ollaan pattitilanteessa, sillä suurin osa pelaajista ei suostu maksamaan suurta omavastuuosuutta ja lähtö EM-kisoihin on näillä näkymin vaakalaudalla”, tiedotteessa todetaan.Deaf Lions toimii SKUL:n alaisuudessa. Vuosibudjetti katetaan lähes kokonaan toiminta-avustuksena opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Toiminta-avustuksen edellytyksenä on 10 prosentin omarahoitusosuus, jonka liitto kattaa osittain pelaajien omavastuuosuudella.Maajoukkue-edustuksen omavastuuosuus on ollut yleensä 50–65 prosenttia kisamatkakuluista. Viime joulukuun kuurojen olympiaedustuksesta pelaajille oli asetettu omavastuuosuudeksi alun perin 800 euroa, mutta se sittemmin putosi 600 euroon, tiedotteessa todetaan.”Deaf Lionsin pelaajat ovat vuodesta 1994 lähtien vuodesta toiseen yrittäneet saada henkilökohtaista sponsoria ja avustusta kattaakseen omavastuuosuuden. Tätä on jatkunut yli 20 vuotta, eikä asiaan ole tullut muutosta. Deaf Lionsin pelaajien tavoitteena on tuoda tämä epäkohta esille ja saada asiaan pysyvä muutos”, tiedotteessa todetaan.