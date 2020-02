Useita urheilukisoja on peruttu koronaviruksen takia Aasiassa – joukossa jalkapallon, koripallon ja nyrkkeilyn olympiakarsintoja

Urheilu

Useita urheilukisoja on peruttu koronaviruksen takia Aasiassa – joukossa jalkapallon, koripallon ja nyrkkeilyn

Koronavirus

Epidemia

Kansainvälinen

Listauksen lähteenä on käytetty uutistoimisto Reutersia.

covid-19:n leviäminen on peruuttanut lukuisia urheilukilpailuja ja -tapahtumia Aasiassa.Kiinassa virustautiin on kuollut ainakin 1 350 ihmistä ja tartuntoja on todettu lähes 60 000Ensimmäisenä peruuntuivat yleisurheilun MM-hallit, jotka oli määrä järjestää Nanjingissa 13.–15. maaliskuuta. Samoin peruuntuivat Aasian yleisurheilun hallimestaruuskisat helmikuun puolivälissä.Formula ykkösiin tulee kuukauden tauko, kun Kiinan osakilpailu Shanghaissa 19. huhtikuuta peruuntuu. Kansainvälinen autoliitto FIA yrittää siirtää kisan toiseen ajankohtaan.Kokonaan sähköisen formulaE-sarjan Kiinan osakilpailua ei ajeta Sanyassa 21. maaliskuuta.on vaikuttanut myös jalkapalloon, jossa Aasian liigassa pelaavien kiinalaisjoukkueiden ottelut on peruttu. Guangzhou Evergrande ja Shanghai Shenhua aloittavat liigapelinsä näillä näkymin huhtikuussa.Myös Kiinan oman jalkapallosarjan otteluita on peruttu.Tartuntauhka näkyy myös ensi kesän olympialaisten erilaisissa karsintatapahtumissa. Nyrkkeilyn ja koripallon olympiakarsintoja Kiinassa on peruttu.Samoin naisten neljän maan jalkapallon olympiakarsinta on siirretty Wuhanista Australiaan. Karsinnassa pelaavat Kiina, Australia, Taiwan ja Thaimaa.Kansainvälisen olympiakomitean mukaan peruuntuneet olympiakarsinnat yritetään pelata myöhemmin keväällä tai niille yritetään löytää jokin toinen paikka.Vietnamin hallitus kielsi helmikuulle suunnitellun jalkapalloturnauksen kiinalaisilta joukkueilta.tennisliitto siirsi Aasian ja Oceanian naisten maajoukkuekilpailun Fed Cupin ottelut Kiinasta Kazakstaniin. Turnaus kuitenkin peruttiin myöhemmin kokonaan.Sulkapallon Kiinan avoimet mestaruuskilpailut yritetään pelata myöhemmin keväällä alkuperäisessä paikassa Wuhanissa, josta koronavirus on lähtöisin.Kiinan sulkapallomaajoukkue joutui matkustuskieltoon, eikä se voi osallistua Aasian joukkuemestaruuskisoihin Manilassa.Hainanin saarella pelattava naisten golfin ammattilaiskilpailu on niin ikään peruttu.