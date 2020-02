Aki Kauppinen on Suomen snookerääni, joka selostaa enemmän kuin kukaan muu – ja vetää hurjan määrän leukoja

Urheilu

Sinivalkoinen snookerääni

”Kyllä

O’Sullivaniin

”En edes jaksa selostaa enää mitään muuta.”

Kovin

se jännittämiseen jollain lailla liittyy. Sahaat ja otat taakse. Lyönti ei mene sulavasti läpi. Se ei mene tsuh! Se hävisi kaksi palloa ihan vain sen takia, että se ei pystynyt enää lyömään palloa. Viimeisessä freimissä se mokasi ihan täysin.”Näin puhuu Aki Kauppinen https://www.hs.fi/haku/?query=aki+kauppinen , Suomen mr. Snooker. Kauppinen kertasi edellisen illan peliä, jota hän selosti Eurosportilla. ”Se” on yhtä kuin snookerin supertähti Ronnie O’Sullivan https://www.hs.fi/haku/?query=ronnie+o%E2%80%99sullivan . Kerrottakoon, että O’Sullivan lopulta voitti, koska vastustaja Liang Wenbo https://www.hs.fi/haku/?query=liang+wenbo sähläsi vielä enemmän.palataan vielä myöhemmin, mutta ensin on syytä kertoa 55-vuotiaan Kauppisen pitkästä suhteesta snookeriin.Suhde alkoi jo nuorena, kun hän pelasi isänsä Kare Kauppisen https://www.hs.fi/haku/?query=kare+kauppisen kanssa ensin ”tavallista” biljardia. Snooker vakiintui lajiksi myöhemmin.”Tavallisella pöydällä eli niin sanotulla pikkupaskalla aloimme pelata snookeria”, Kauppinen kiteyttää.Vähitellen kotona pelaaminen ei enää riittänyt. Kauppiset perustivat 1980-luvun lopulla snookersaleja ympäri Suomea. Ensimmäinen sali avautui Helsinkiin Ratakadulle vuonna 1988. Lisäksi Kauppiset järjestivät isoja snookerturnauksia.”Olemme lajin pioneereja isäni kanssa Suomessa. Ei siitä kukaan ala vääntää, ettei oltaisi. Varmasti olemme.”1990-luvulla lama ajoi salit konkurssiin. Viimeisenä sulkeutui se ensimmäinen eli Ratakadun sali joulukuussa 1996.”Saleja oli ja meni. 1990-luvun lama oli ihan jotain muuta kuin sen jälkeiset”, Kauppinen sanoo.pitkään ei kulunut viimeisen salin sulkemisen jälkeen, kun Kauppinen hyppäsi uuteen rooliin snookerin tv-selostajaksi. Hänellä oli jo kokemusta asiantuntijan roolista muilla tv-yhtiöillä. Eurosportille hän meni vuonna 1997, kun kanavalla vaikuttanut Jukka Pelkonen https://www.hs.fi/haku/?query=jukka+pelkonen kysyi.”Ensimmäinen selostukseni [Eurosportilla] oli jälkilähetys, eikä tuolloin läheskään kaikkea selostettu suomeksi.”Eurosportin väki päätti, mitkä lajit ja kilpailut selostetaan suomeksi ja mihin jätetään englanninkielinen selostus.”Silloin ajattelivat, että laitetaan mieluummin futikseen selostaja kuin pilipali-snookeriin”, Kauppinen nauraa.Sittemmin systeemi on muuttunut ja Eurosportillakin lähes kaikki selostetaan suomeksi. Kun snookerlähetykset ovat erittäin pitkiä, Kauppisella riittää selostettavaa. Lisäksi snookeria selostaa nykyisin myös Ville Pasanen https://www.hs.fi/haku/?query=ville+pasanen Kauppinen on selostanut muitakin lajeja, mutta tällä hetkellä snookerin lisäksi ei juuri muuhun jää aikaa.”Luulen, että selostan [Eurosportilla] eniten. Pyöräilyselostaja Peter Selin https://www.hs.fi/haku/?query=peter+selin pääsee lähelle. En edes jaksa selostaa enää mitään muuta.””Tennikseen olen sataprosenttisen pätevä selostaja – ja pöytätennikseen”, Kauppinen lisää.Kauppiselle kolme tuntia on ”pikkuselostus” ja kahdeksan tuntia ”selostus”. Helmikuussa Kauppinen on äänessä 26 päivänä 29:stä. Se on jo kohtuullinen urakka äänityöläiselle.”Noin kahdeksan vuotta sitten leikattiin äänihuulet”, Kauppinen sanoo.

Eikö koskaan kyllästytä?

Kauppisesta

Lähes

”Hetkellisesti kyllästyttää päivittäin. Jos ottelu ei ole yhtään jännittävä, en voi siitä jännittävää tehdä.”Mutta sitten on lajin toinen puoli.”Se on hemmetin fiksu ja äärimmäistä taitoa vaativa laji. Helppo virhe vaanii kokoajan. Sekin on kiehtovaa”, Kauppinen perustelee.”Se on mun rakkain harrastus tenniksen ohella. Tennistä olen alkanut pelata vasta aikuisiällä.”sanotaan usein, että snookerfanien määrä on lisääntynyt Suomessa hänen selostustensa ansiosta. Kauppinen myös ottaa huomioon sen, ettei laji ole läheskään kaikille tuttu. Hän avaa lajin sääntöjä katsojille uskollisesti.”Ensimmäiset kymmenen vuotta kertasin säännöt [joka lähetyksessä]. Sen jälkeen Eurosportin lähetyksissä olen silloin tällöin kerrannut, mutta Kutosella [Discoveryn ilmaiskanava] olen kerrannut säännöt edelleen joka kerta.”Sääntöjen kertauksesta tulee myös katsojapalautetta. Haluttaisiin sääntöjen pieniä yksityiskohtia, nippelitietoa.”Se ei ole enää merkityksellistä. Edes minä en tiedä jokaista sääntöä”, Kauppinen yllättää.kaikki selostukset Kauppinen tekee studiossa Suomessa. Paikan päällä kisoissa hän käy noin kerran vuodessa.”Itse selostamiseen ei ole mitään hyötyä mennä paikan päälle, mutta toki muuta hyötyä on. Pääsee keskustelemaan pelaajien kanssa ja tekemään haastatteluja.”

Mikä tekee snookerselostajasta lajin asiantuntijan?

Lajiin

”Saan yllättävän paljon viestejä, että miksi en pidä ollenkaan Ronniesta.”

Palataan

Seuraavat Snooker-turnaukset: Welsh Open 16. helmikuuta asti, Shoot-Out (yhden erän pelejä) 20.–23.2. Kaikki lähetykset Eurosportin kanavilla ja Europlayerissa, lisäksi Shoot-Out 21.2. alkaen myös Kutosella.

Leuanvetokin vei mukanaan

Snookerselostaja

Kauppisella on siihen selkeä sääntö: kun itse pystyy snookererässä tekemään vähintään 50 pistettä.”Sitä ei voi tehdä vahingossa. Silloin voi sanoa olevansa pelimies.”Snookerin yhdessä erässä (freimissä) maksimipistemäärä on 147. Kauppinen on yltänyt melko lähelle.”Totisemman snookerin pelaamisen olen lopettanut, mutta kotipöydällä olen viime aikoina taas pelannut. Siinä olen tehnyt 106 pistettä.”kuuluvat näyttävät lyönnit, joista kierrettä ei puutu. Esimerkiksi Cheltenhamin turnauksessa helmikuun alussa maailmanlistan ykkönen Judd Trump https://www.hs.fi/haku/?query=judd+trump ”Onhan ne siinä hetkessä sellaisia vau-juttuja ja kohokohtia, mutta eivät ne sen enempää ole”, Kauppinen sanoo.Ei sen enempää?”Tämä voi tuntua ihan hullulta, mutta jos minä pääsen samalle pöydälle harjoitustilanteessa ja saan harjoitella 20 kertaa, minä teen sen lyönnin. Heikki Niva https://www.hs.fi/haku/?query=heikki+niva , Suomen paras pelaaja tällä hetkellä [ja jota Kauppinen valmentaa], tekee saman ensimmäisellä kymmenellä yrittämällä. Pointti onkin se, että Trump tekee sellaisen lyönnin kilpailutilanteessa ensimmäisellä lyönnillään.”Sanojensa vakuudeksi Kauppinen näyttää kotipöydällään, miten lyönti tapahtuu. Se menee lähes samalla lailla kuin Trumpilla, mutta jää vain hieman vajaaksi.O’Sullivaniin.”Saan yllättävän paljon viestejä, että miksi en pidä ollenkaan Ronniesta.”Kauppisella on viesteihin ytimekäs vastaus.”Ilman muuta Ronnie O’Sullivan on suosikkini numero yksi. Väitän, että 90 prosenttia meidän katsojistakin haluaa nähdä O’Sullivanin ottelut.”Entä edellä mainittu Trump, joka on voittanut alkukaudesta jo useammankin turnauksen?”Hän on nopea ja räväkkä pelaaja. Nyt kun hän on panostanut sheiftiin [lyöntipallon sijoittamiseen hankalaan paikkaan], hän on noussut uudelle tasolle.”Aki Kauppisella on snookerin ja tenniksen lisäksi kolmas ja hieman yllättäväkin harrastus, leuanveto. Kauppinen kertoo innostuksen alkaneen jo kouluaikana, jolloin hän kertoo ”vetäneensä leukoja enemmän kuin kukaan muu”.Leuanveto jäi joksikin aikaa, mutta Kauppinen alkoi harrastaa sitä uudelleen.”Innostuin aikuisena uudestaan ja kävin kilpailuissakin [mitaleja alle 85-kiloisten sarjassa]. Vedin niin hulluna leukoja, että molemmat kyynärpäät menivät romuksi. Olin 2,5 vuotta kokonaan vetämättä, mutta aloitin uudelleen noin kuukausi sitten.”

Paljonko nyt menee?

”Nyt ollaan ihan maltillisissa määrissä. Jos kyynärpäät kestävät, pääsen vuodessa noin 40 leuan kuntoon.”Mikä on ennätys?”52 leukaa.”