Selvitys: Monissa luistelulajeissa häirintä ja kiusaaminen laajamittaista

urheilun eettisen keskuksen Suekin luistelulajien urheilijoille ja valmentajille tekemän selvityksen tulokset ovat kylmää luettavaa.Kyselyyn vastanneista 272 urheilijasta ja valmentajasta peräti 131 vastaajaa oli kokenut tai havainnut häirintää oman uransa aikana. Selvityksen oli tilannut Pikaluisteluliitto ja siinä tutkittiin kiusaamisen ja häirinnän esiintymistä pikaluistelussa, rullaluistelussa ja roller derbyssä.Suurin osa kiusaamiskokemuksista ja -havainnoista sijoittuivat viimeisen neljän vuoden ajalle.Vastausten perusteella kiusaajat olivat useimmiten valmentajia. Myös joukkue-, seura- tai harjoituskaveri nimettiin kiusaajaksi.Vastaajista vain harvat olivat yrittäneet puuttua kokemaansa kiusaamiseen kertomalla asiasta seura- tai liittotoimijoille, kuten valmentajalle tai heidän esimiehilleen. Kiusaamisista kertominen ei muutamaa tapausta lukuun ottamatta johtanut epäasiallisen käytöksen loppumiseen.ja valmentajista 24 prosenttia oli kokenut tai havainnut seksuaalista tai sukupuolista häirintää. Sukupuolittain tarkasteltuna naiset olivat kokeneet ja havainneet seksuaalista ja sukupuolista häirintää eniten.Lähes puolet vastaajista oli kokenut häirintää viimeisen neljän vuoden aikana. Merkittävä osa vastaajista ei kertonut häirinnästä kenellekään, koska he eivät uskoneet kertomisen auttavan tai pelkäsivät leimaantumista.”Selvityksen johtopäätöksenä on, että pikaluistelussa ja roller derbyssä esiintyy merkittävästi kiusaamista ja häirintää. Valmentajien epäasiallinen käytös on ollut laajamittaista”, raportissa todetaan.