Edmontonin hyökkääjä teki tempun, joka kuuluu jääkiekossa kiellettyjen asioiden listalla kärkipaikoille: ”Noin ei vain tehdä”

Urheilu

Edmontonin hyökkääjä teki tempun, joka kuuluu jääkiekossa kiellettyjen asioiden listalla kärkipaikoille: ”Noin

Edmonton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/PeteBlackburn/status/1228139092707364864

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/SportsnetSpec/status/1228159861688434688

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/mike_p_johnson/status/1228144865134903300

Kassiani