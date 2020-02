Urheilu

Taitoluisteluseura HSK:n uusi puheen­johtaja tuomitsee tiukasti epä­asiallisen käytöksen, mutta Mirjami Pentti

Luisteluseura

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”En ole paikalla ollessani havainnut mitään epäasiallista käytöstä tämän kauden aikana. Mutta olen ollut mukana seurassa vasta vähän aikaa.”

Nyberg

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingfors Skridskoklubbin (HSK) uusi puheenjohtaja Mikael Nyberg https://www.hs.fi/haku/?query=mikael+nyberg tuomitsee tiukasti epäasiallisen käytöksen ja epäammattimaisen valmennuksen urheilussa.Nybergin mukaan HSK:n hallitus keskittyy nyt toimenpiteisiin, jolla luistelijoiden, heidän vanhempiensa, seuran henkilökunnan ja suuren yleisön luottamus seuraan palautetaan.”Haluamme tarjota turvallisen ja hyvän ympäristön harjoittelulle ja kilpailemiseen emmekä hyväksy epäasiallista käytöstä, epäasiallista valmentamista tai minkäänlaista häirintää”, hän sanoo.Nyberg valittiin viime tiistaina HSK:n johtoon myrskyisissä tunnelmissa. Edellinen hallitus erosi luottamuspulan ja erimielisyyksien takia koskien seuran muodostelmaluistelijoiden päävalmentajan Mirjami Penttisen https://www.hs.fi/haku/?query=mirjami+penttisen asemaa.Taitoluisteluliitto langetti Penttiselle 17. tammikuuta vuoden kilpailukiellon epäasiallisesta käyttäytymisestä ja urheilun eettisten sääntöjen rikkomisesta. Penttinen on valittanut tuomiostaan Urheilun oikeusturvalautakuntaan.Penttinen on HSK:n muodostelmaluistelijoiden päävalmentaja. HSK:n edellinen hallitus hyllytti Penttisen valmennustehtävistä ja uusi hallitus jatkoi hyllytystä.HSK:n uuden hallituksen jäsenillä on HS:n tietojen mukaan yhtä lukuun ottamatta suora yhteys Mirjami Penttisen valmentamiin muodostelmaluistelijoihin. Nyberg ei ota kantaa, oliko hallitusvalintoja valmisteltu etukäteen, mutta sanoo, että Penttinen itse ei toiminut taustalla.”Ilmoittauduin ehdokkaaksi, tulin valituksi, kannan vastuun ja haluan olla sen luottamuksen arvoinen, että tämä seura on hyvässä kunnossa”, hän toteaa.Nyberg painottaa, että HSK:n uusi hallitus tekee työtä koko seuran, niin yksinluistelijoiden kuin muidenkin harrastajien eikä vain huipputason muodostelmaluistelijoiden, eteen.”Tässä ei ole mitään puolia tai vastakkainasettelua. Emme sellaista halua.”Nyberg ei ota kantaa Penttisen saamaan rangaistukseen tai toivooko hallitus tuomion kumoamista.”En halua kommentoida sitä lainkaan, koska hoidan seuran asioita. Se prosessi menee omaa latuaan ja sitä hoitaa toiset tahot.”HSK:n kuntoon laittamisesta hän sen sijaan puhuu pitkään. Vastuu on iso, sillä HSK:ssa on melkein 600 jäsentä, se maksaa palkkaa 40 ihmiselle ja liikevaihto kohoaa 1,3 miljoonaan euroon.haluaa HSK:hon selkeät aukikirjoitetut menettelytavat, käsikirjan. Siitä pitää löytyä muun muassa ohjeet ja keinot, miten esimerkiksi valmentajia, ohjataan, valvotaan ja koulutetaan.”Se on lähiviikkojen tavoite.”

Onko Penttinen kilpailukiellon jälkeen kelpoinen valmentamaan HSK:ssa?

”Se on yksi osa keskustelua ja otamme siihen kantaa, mutta emme nyt, vaan sitten kun katsomme kokonaisuutta. Yleisesti ottaen rangaistus on kärsitty sitten, kun se on kärsitty, mutta palaamme tähän myöhemmin.”Taitoluisteluliiton kurinpitopäätöksestä julkaiseman tiedotteen mukaan Mirjami Penttinen oli käyttänyt toistuvasti valmennettaviaan kohtaan epäasiallista kieltä, huutanut ja nöyryyttänyt. Eikö HSK:n hallitusta tai sinua häiritse hinta, jolla menestystä on haettu?”Emme hyväksy epäasiallista käytöstä, häirintää emmekä epäammattimaista valmentamista tässä seurassa. Sen haluan toistaa”, Nyberg sanoo.

Mikä sinun oma käsityksesi on, onko jotain epäasiallista tapahtunut?

”Minulla ei ole mitään havaintoa. Tyttäreni luistelee yhdessä joukkueessa. En ole paikalla ollessani havainnut mitään epäasiallista käytöstä tämän kauden aikana. Mutta olen ollut mukana seurassa vasta vähän aikaa. Mitä on väitetty tapahtuneen, niitä selvitellään tässä sitten.”Nyberg sanoo, että valmennuksessa on säilytettävä eettisyys, vaikka kilpaillaan huipputasolla ja haetaan kovia tuloksia.”Kyse on tasapainosta, mutta missään nimessä ei ole hyväksyttävää, että tuloksia saavutetaan epäasiallisella käytöksellä ja epäammattimaisella otteella. Tulokset on saatava puristettua tyylikkäästi ulos.”Nybergin mukaan tämä ei ole vain taitoluistelun asia.”Muuallakin on klappia. Nyt pitää vain kiristää pultit.”