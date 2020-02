Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp ylisti Valioliigan historiallista ottelutaukoa ja kehui lauantain vastustajaa, Teemu Pukin Norwichia

Urheilu

Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp ylisti Valioliigan historiallista ottelutaukoa ja kehui lauantain vastu

Englannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Norwich-otteluun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valioliigaa