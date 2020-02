Urheilu

Manchester City sai kahden kauden kilpailukiellon Mestarien liigaan ja 30 miljoonan euron sakon

Lähteet: Reuters ja BBC

Korjaus klo 21.20: Jutussa luki aiemmin virheellisesti, että City voitti viime kaudella Mestarien liigan. Cityn voitti Valioliigan mestaruuden.

parhaisiin jalkapalloseuroihin lukeutuva Manchester City ei saa osallistua Euroopan seurajoukkuekilpailuihin kahdella seuraavalla kaudella (2020–2021 ja 2021–2022).Euroopan jalkapalloliitto Uefa on antanut viime kauden Englannin Valioliigan voittajalle kilpailukiellon, jonka syyksi se ilmoittaa Uefan lisenssejä ja taloudellisia reilun pelin sääntöjä koskevat ”vakavat rikkomukset”.Uefa antoi Citylle myös 30 miljoonan sakon.City ilmoitti, että ”vahingollinen” päätös on sille pettymys mutta ei yllätys. City aikoo viedä asian Urheilun välitystuomioistuimen CAS:n käsittelyyn.taloutta koskevien reilun pelin sääntöjen tarkoitus on estää seuroja hankkimasta rajoittamattomia määriä rahaa liiallisilla sponsorisopimuksilla, jotka ovat kytköksissä seuran omistajiin.Uefan mukaan City on rikkonut sääntöjä ”liioittelemalla sponsoritulojaan kirjanpidossaan” ja kannattavuuttaan koskevan tiedon antamisessa vuosina 2012–2016. Uefan mukaan City ei myöskään tehnyt kelvollista yhteistyötä asian tutkinnassa.Tämän kauden Mestarien liigassa City voitti ilman tappioita oman alkulohkonsa ja kohtaa ensimmäisellä pudotuskierroksella Real Madridin.