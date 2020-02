Urheilu

Kiinalaismies juoksi asunnossaan 66 kilometrin matkan, koska ei voi harrastaa ulkoliikuntaa koronavirus­karant

Kiinassa

”Juoksu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan