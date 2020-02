Urheilu

Jokerit taipui, vaikka Saku Mäenalanen teki huikean tuurimaalin

Jokerit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vierasjoukkueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ottelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy