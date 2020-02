Suomen hiihtojoukkuetta kyykytettiin Ruotsissa: majapaikaksi varuskunnan tuvat, joissa 20 henkeä jakaa kaksi vessaa – Norjan joukkue pääsi laatuhotelliin

Urheilu

Suomen hiihtojoukkuetta kyykytettiin Ruotsissa: majapaikaksi varuskunnan tuvat, joissa 20 henkeä jakaa kaksi v

Kumman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ski

Ski Tour jatkuu tänään tiistaina vapaan hiihtotavan sprinttikisoilla. Naisten kilpailu alkaa kello 17.15 ja miesten 17.45. Yle TV2 näyttää kilpailut.