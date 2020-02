Urheilu

Koronavirus muokkaa Aasian urheilukalenteria, Kiina peruutti osallistumisensa tenniksen Davis Cupiin

Kiina

Koronavirus

Yleisurheilun

on joutunut vetäytymään tenniksen vanhimmasta joukkuekilpailusta Davis Cupista maassa riehuvan koronaviruksen takia, kertoi Kansainvälinen tennisliitto.Kiinan maajoukkueen piti matkustaa Romaniaan pelaamaan Davis Cupin karsintaa maaliskuussa, mutta maiden kohtaaminen on peruttu.”Davis Cup -komitea on hyväksynyt Kiinan vetäytymisen Maailmanlohkon karsinnasta Romaniaa vastaan”, Kansainvälinen tennisliitto ITF kertoi.”Kasvaneet rajoitukset vastatoimena koronavirusepidemialle ovat tehneet kiinalaisten matkustamisen mahdottomaksi. Romania jatkaa eteenpäin Maailmanlohkon ykkösryhmässä ja pelaa seuraavaksi syyskuussa.”on laittanut koko aasialaisen urheilukalenterin uusiksi. Hongkongin rugbytapahtuma on peruttu.Formula ykkösten Kiinan osakilpailun piti olla huhtikuun puolivälissä, mutta se on peruutettu.halli-MM-kilpailut jouduttiin myös perumaan koronaviruksen leviämisen takia. Samoin on käynyt naisten golfin LPGA-turnaukselle ja Euroopan kiertueen kisalle.Näillä näkymin Vietnamin F1-kisa ajetaan Hanoissa huhtikuun alussa, kirjoitti uutistoimisto AFP.