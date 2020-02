Urheilu

HSK toimitti raportin Taitoluisteluliitolle, Mirjami Penttinen pysyy hyllytettynä

Helsingfors

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HSK:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Taitoluisteluliitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Penttinen