Asiantuntijat: Aggressiivinen huutaminen ja epäasialliset valmennusmetodit satuttavat erityisesti lapsia ja nuoria

Urheilu

Aggressiivinen huuto sattuu

Kiroilua

Jännitystä valmennustilanteisiin tuovat jo lähtökohtaisesti lapsen ailahteleva itseluottamus tai heikompi liikunnallinen itsetunto.

Valmentajan

”Joskus jopa vallankäyttäjälle voi olla epäselvää, kuinka suuri hänen valtansa oikeasti on.”

Olympiakomiteassa

”Jostain syystä aloilla ja alueilla, joissa tehdään hyvin tavoitteellisesti asioita, aikuiset ajautuvat välillä käyttäytymään miten sattuu.”

Urheilusosiologian

Aikuiset eivät voi vain jättää lasta harrastuksen pariin ja ajatella valmentajan hoitavan kaiken.

Tuomittavaan

”Tarvitaan varmasti selkeämmät ohjeet siihen, kuinka aikuiset voivat toimia urheiluseurassa.”

Tärkeää