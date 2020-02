Kansainvälinen moottoriliitto hyväksyi Kymiringin turvasuunnitelman; kaarrenopeudet kasvavat, kuten ajajat toivoivat

Urheilu

Suomen MM-osakilpailun järjestäminen nytkähti jälleen askeleen eteenpäin, kun Kansainvälinen moottoriliitto (FIM) hyväksyi Kymiringin ensi kesän turvasuunnitelman.FIM hyväksyi turvasuunnitelman ennakoidun mukaisesti. Suunnitelmassa keskitytään erityisesti kilpailijoiden turvallisuuteen.Kaarteiden numerointi, reunakiveykset, radan reunukset, turva-alueet ja niiden pinnoitteet sisältyvät FIM:n hyväksymään yleissuunnitelmaan.Turva-alueiden pinnoitteina käytetään asfalttia, betonia, turva-aluesoraa sekä nurmikkoa.Kaarteiden lukumäärä on nostettu kahdeksastatoista kahteenkymmeneenkahteen.Lisääntyneiden reunakiveyksien takia ajolinjat loivenevat, jolloin kaarrenopeudet radalla kasvavat.Viime kesän testeissä osa paikalla olleista huippuajajista halusi lisää vauhtia nimenomaan kaarteisiin.muutostyöt ovat käynnissä koko talvikauden ajan, ja ne valmistuvat käyttökuntoon toukokuun lopussa.Suunnitelmassa on myös esitetty tarkat pisteet ratatuomareille ja -toimitsijoille.Ratavalvojia lähes 4,6 kilometrin pituisella radalla on yhteensä 234. Näiden lisäksi ratatoimitsijoihin kuuluu pelastus- ja puhdistushenkilöstöä.