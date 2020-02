Liverpoolin manageri Jürgen Klopp sai 10-vuotiaalta ManU-fanilta kirjeen, jossa pyydettiin häviämään: yllätti perheen vastaamalla

Urheilu

Liverpoolin manageri Jürgen Klopp sai 10-vuotiaalta ManU-fanilta kirjeen, jossa pyydettiin häviämään: yllätti

Liverpool

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Curleyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liverpool