Valtteri Bottas kehuu Mersun uutta keksintöä mutta yllättäen myös itseään: ”Olen varmasti parempi itseni kuin

Barcelona

Jokainen

”Mukava

Bottas

F1-huipputalli kaihtaa suosikin paineita ennen Australian avauskisaa. Seitsemättä perättäistä mestaruutta jahtaava Mercedes ei kuitenkaan voi välttyä vahvimman voittajaehdokkaan asemalta talvitestien puolivälissä. Valtteri Bottas https://www.hs.fi/haku/?query=valtteri+bottas suorastaan huokui ajamisen iloa uudessa W11-autossaan. Suomalaiskuski tykitti jo kolmen kymmenyksen päähän viime vuoden paaluajastaan, jota hän pitää uransa parhaana aika-ajokierroksena.”Kyllä tämäkin oli jo aika hyvä kierros, vaikka ei kuitenkaan ehkä ihan niin täydellinen kuin silloin viime vuonna”, Bottas huokaisi HS:n haastattelussa.Bottas ajoi kolmessa päivässä 221 kierrosta eli reilut tuhat kilometriä. Torstaina ja perjantaina hän kokeili myös koko varikkoa kohauttanutta Mercedeksen uusinta DAS-keksintöä, jolla kuljettaja pystyy säätelemään eturenkaiden aurauskulmaa ja siten helpottamaan kumien pysymistä sopivan lämpiminä.uusi juttu se on. DAS kertoo paljon tiimistä, miten se haluaa parantaa koko ajan. Kuulin vuosi sitten tästä. Sitten lähti suunnittelu käyntiin. Se rakennettiin, kokeiltiin erilaisilla simulaatiolaitteilla ja nyt se toimii rataoloissa. Ihan hyvältä tuntuu, vaikka hyöty nähdään vasta kauden mittaan”, Bottas tuumaili.Samalla Bottas muistutti, ettei uusi apuväline suinkaan ole koko ajan käytössä.”Nyt on opittava, missä sitä kannattaa käyttää ja millaisen hyödyn siitä voi milloinkin saada. Ennen säätömuutokset tehtiin varikolla, mutta tätä pystyy käyttämään sitten juuri siellä, mistä sen hyödyn saa. Sehän voi sitten olla vaikka lämmittelyssä, aika-ajossa tai jossain vaiheessa kisaa – kuten turva-autotilanteessa tai ulosmenokierroksella varikkokäynnin jälkeen.”vakuutti, että rattisysteemiä on yksinkertaista käyttää, eikä missään vahingossa sitä voikaan tehdä.Mercedes esitteli DASin kattojärjestö FIA:lle, ja se hyväksyttiin.”Kun tiimi kehittää jotain uutta, puhutaan aina, onko laillinen vai ei. Emme toisi sitä autoon, jos siitä ei olisi hyötyä. Muille varmasti riittää mietittävää, kannattaako sellaista alkaa rakentaa itse. Toivon mukaan saamme sen edun, mutta kuinka iso se on, on vielä kysymysmerkki”, Bottas sanoo.Bottas kihisee innosta päästessään Melbournessa puolustamaan viime vuoden voittoaan.”Sen uusiminen olisi taas ihanteellinen alku kaudelle. Mutta keskitytään nyt vielä näihin testeihin, kun ollaan vasta puolivälissä. Hyvillä fiiliksillä ollaan tämän viikon jälkeen.”

Mutta mitä Bottakselta vaadittaisiin tallikaveri Lewis Hamiltonin kukistamiseksi tämän vuoden MM-taistossa?

”Minun on oltava parempi kuin viime vuonna. Oli kisoja, joissa pystyin ottamaan paalun, mutta kokonaisuutena Lewis oli parempi. Siksi minun pitää parantaa joka suhteessa. Kunhan pystyn saamaan itsestäni sata prosenttia irti, tunnen, että pystyn voittamaan hänet. Silloin pystyn päihittämään kenet tahansa.””Mutta hoitaa koko kisaviikonloppu korkeimmalla tasolla, on se kaikkein suurin haaste. Kaiken pitää olla kohdallaan – valmistautuminen, elämäntilanne, kunto, terveys, kaikki on saatava oikein. Siitä voi olla suurikin hyöty, jos viikonloppu välillä menee hankalaksi.”

Oppia tulee siis koko ajan lisää?

”Tietenkin, tässä urheilussa se on ikuista, kun on niin paljon opittavaa. Nyt on todella kiva olla autossa ja tuntea parannukset myös itsessäni. Olen tehnyt talvella töitä insinöörien kanssa ajotyylini parantamisessa. On edistytty hyvin. Vaikka testiaikojen perusteella ei mitään voikaan sanoa, olen varmasti parempi itseni kuin koskaan ennen.”Bottas kertoo keskittyneensä asioihin, joissa hän on yleensä jäänyt jälkeen Lewis Hamiltonista.”Olemme insinöörien kanssa hakeneet, mitä pitää parantaa ja sitten on fiksattu asiat. Pitää päästä ajamaan kisaa”, Bottas totesi.