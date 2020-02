Urheilu

Jokereiden keulakuva Jari Kurri haluaa muuttaa Harkimon ajan vanhan kurssin: ”Pitää yrittää kehittyä koko ajan

Jokerit

Kevääseen

Urheilulliselta

Samalla

Ennen

saa maukkaan vastustajan runkosarjan viimeiseen kotiotteluun. Pietarin SKA:sta on tullut kuuden KHL-kauden aikana yksi Jokerien kiinnostavimmista vieraista.Ihan samaan tuskin enää päästään, kun Jokerien fanit aikoinaan hiillostivat Hartwall-areenassa hyökkääjädiiva Ilja Kovaltšukin https://www.hs.fi/haku/?query=ilja+kovaltsukin pois raiteiltaan. Silti SKA:n vetovoima Helsingissä ylittää moninkertaisesti useimmat muut KHL-seurat.Itäisen konferenssin voittajaksi Jokereista ei ollut, mutta pudotuspelien kotietu varmistui selvästi ennen runkosarjan päättymistä.Sunnuntaisen SKA-ottelun jälkeen Jokerien runkosarja päättyy Torpedoa vastaan Nizni Novgorodissa.taipuva kiekkokausi on myös Jari Kurrin https://www.hs.fi/haku/?query=jari+kurrin ensimmäinen seuran keulakuvana. Entinen omistaja ja nykyinen kansanedustaja Hjallis Harkimo https://www.hs.fi/haku/?query=hjallis+harkimo myi Jokerit Kurrille viime keväänä.Harkimo vei seuran itäliiga KHL:ään, loi menestyspohjan runkosarjaan, mutta pudotuspeleissä kaudet päättyivät keväisin liian varhain.Kurri yrittää saada joukkueensa pelaamaan pitempään ja menestymään keväällä.”Runkosarjaan pitää olla tyytyväinen, mutta play offsit kertovat totuuden. Pitää ottaa uusi steppi, ja se on seurana tavoite urheilullisella puolella”, Kurri sanoi.”Eniten harmittaa, että on ollut paljon loukkaantumisia ja pelaajia on paljon sairaslistalla”, Kurri sanoi. ”Silti olemme pystyneet pelaamaan hyvällä tasolla, ja se on positiivinen juttu. Joukkue tuntuu olevan nälkäinen, ja siinä on halu menestyä arkisessa tekemisessä.”Kurri näkee SKA-ottelun valmistautumisena pudotuspeleihin. ”Hyvä vastus siihen.”puolelta Kurri nostaa ykköseksi puolustaja Mikko Lehtosen https://www.hs.fi/haku/?query=mikko+lehtosen pelaamisen.”Loistava kausi.”Maailmanmestari Lehtonen pelaa ensimmäistä kauttaan Jokereissa. Hän voittaa KHL:ssä puolustajien pistepörssin, ellei mitään ihmeitä tapahdu, ja sijoittuu kärkipäähän koko tilastossa.Maalivahti Janis Kalnins https://www.hs.fi/haku/?query=janis+kalnins kuuluu myös onnistujiin Kurrin papereissa.”Kauhea määrä voittoja maalilla. Myös Brian O’Neill https://www.hs.fi/haku/?query=brian+o%E2%80%99neill pelaa vahvaa kautta, samoin Peter Regin https://www.hs.fi/haku/?query=peter+regin .”, kun Jokerit siirtyi Harkimolta Kurrille, päättyi myös Harkimon tekemä viisivuotinen sopimus sikäläisten rahoittajien kanssa.”Meillä oli rahoittajien kanssa sopimus, joka tarkoitti, että pelaamme KHL:ää. Silloin ei voida heittää ulos sieltä, kun on rahoittajien kanssa sopimus”, Harkimo sanoi HS:lle.”Niillä sopimuksilla ei ole mitään tekemistä tämän päivän kanssa. Nyt on eri rahoittajat ja eri omistajat. Kaikki sopimukset raukesivat, kun tuli uudet rahoittajat”, Harkimo sanoi.Jokerien pääsponsorina toimii Norilsk Nickel Harjavalta Oy ja siellä taustalla oleva venäläisomistus.Kurrilla ei ole uudessa kuviossa viisivuotisia sopimuksia rahoittajien tai KHL:n kanssa.”Menemme kausi kerrallaan”, Kurri sanoi.Omistaja- ja rahoittajavaihdokset toivat myös isoja uudistuksia seuran toimistoon. Toimitusjohtaja vaihtui, ja muillakin posteilla on ollut liikehdintää.”Sielläkin on hyvä henki päällä, ja koetamme mennä eteenpäin. Pitää yrittää kehittyä koko ajan.”omistajaksi ryhtymistä Kurri toimi monta vuotta Jokerien urheilusta vastaavana general managerina. Sitä pestiä hän kantaa edelleen kaiken muun ohessa.”Ei tässä mitään yllätyksiä ole tullut. Olen sen verran pitkään ollut mukana ja tiedän toimiston arkea. Minulle on tärkeää, että toimistossa on hyvä fiilinki ja tekemisen meininkiä.””Olemme yrittäneet yhdistää joukkueen ja toimiston väliä.”

Onko tämä se kevät, kun Jokerit lyö pudotuspeleissä läpi?

Jokerit ja Pietarin SKA kohtaavat Hartwall-areenassa sunnuntaina kello 16. Viasat Jääkiekko näyttää ottelun suorana.

”Sitä tässä tehdään koko ajan ja siihen valmistaudutaan. Meillä on hyvät mahdollisuudet, ja pitää pystyä lyömään panokset pöytään, kun pelataan isoista asioista lyhyessä ajassa.”Miten tärkeät pudotuspelit ovat seuran taloudelle?”Totta kai se auttaa, ei ole kahta sanaa. Kyllä me halutaan menestyä.”