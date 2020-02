Sebastian Ahon maalimäärä kasvaa niin hurjaa tahtia, että hän on tyrkyllä Jari Kurrin ja Teemu Selänteen seuraan: ”Hän saa parasta irti tiukoissa paikoissa” Sebastian Aho on onnistunut ennen kaikkea tasakentällisin. Ympärille on löytynyt tehokas ketju, jonka täydentävät Teuvo Teräväinen ja Andrei Svetšnikov.