HIFK:n maalivahti Frans Tuohimaa ei tunnista kirjailija Branderin kuvausta uhittelevista lätkäjätkistä: ”Minun on vaikea ymmärtää, mistä siinä puhutaan”

Urheilu

HIFK:n maalivahti Frans Tuohimaa ei tunnista kirjailija Branderin kuvausta uhittelevista lätkäjätkistä: ”Minun

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Minun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkulaistaustainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuohimaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puhutaanko