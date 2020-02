Urheilu

62-vuotias entinen merivoimien sotilas teki lankuttamisen maailmanennätyksen: 8 tuntia ja 15 minuuttia

Vatsalihasliike

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005501983.html

Ennätysyritystä