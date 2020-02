Urheilu

Ruusuvuori kävi tiputuksessa, jää pois Davis Cup -maaottelusta Meksikoa vastaan

Suomalaistenniksen

https://www.hs.fi/haku/?query=patrik+niklas-salminen

https://www.hs.fi/haku/?query=harri+heliovaara

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ottelun