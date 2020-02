Urheilu

Koronaviruksen takia ovet ovat säpissä Interin torstain europelissä

Interin ja bulgarialaisen Ludogoretsin välinen jalkapallon Eurooppa-liigan ottelu pelataan torstaina Milanon San Siro -stadionilla ilman yleisöä. Päätöksen syynä on huoli koronaviruksen leviämisestä.Euroopan jalkapalloliitto Uefa vahvisti, että muut tämän viikon europelit on määrä pelata normaalisti yleisön ollessa paikalla.Italiassa on peruttu viime päivinä useita urheilutapahtumia, ja mukana on ollut jalkapallon Serie A:n otteluita. Kymmenestä seuraavasta Serie A:n ottelusta vähintään kuusi on määrä pelata suljettujen ovien takana.Inter voitti pudotuspelien avauskierroksen ensimmäisessä osassa Ludogoretsin vieraissa 2–0, joten se pääsee hyvästä tilanteesta kotikamppailuunsa.