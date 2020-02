Urheilu

Espoolaisseurojen fuusio tekee Kiekko-Espoo ry:stä Suomen suurimman jääurheiluseuran

Espoossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on syntynyt keskiviikkona suomalaisen jääurheilun jättiläinen. Blues Juniors, Espoon Kiekkoseura ja Espoon Palloseuran Jääkiekko ovat päättäneet siirtää toimintonsa ja varansa Kiekko-Espoo ry:n alle 1. toukokuuta alkaen. Seurojen yhteisen tiedotteen mukaan Kiekko-Espoo ry:stä tulee näin ollen Suomen suurin jääurheiluun erikoistunut seura. Seuralla on fuusion jälkeen yhteensä 3 000 harrastajaa.Kiekko-Espoo ry omistaa valtaosan Kiekko-Espoo oy:stä, joka hallinnoi miesten edustusjääkiekkoilua.Seurat olivat selvittäneet syksystä 2019 lähtien uutta rakennetta espoolaiseen jääkiekkoon ja ringetteen. Seurojen ajatuksena oli löytää paras mahdollinen pelaajapolku lajien harrastajille alkeisryhmistä edustusjoukkueisiin.Kiekko-Espoo ry:ssä on fuusion jälkeen kolme lajiryhmää: ringette, tyttökiekko ja poikakiekko sekä kuusi alajaosta. Poikakiekossa säilytetään G-D1-ikäluokissa sekä C-A-tasoilla muilla kuin edustusjoukkueissa paikalliset identiteeti (Blues, EKS ja EPS). Fuusioseuran edustusjoukkueet pelaavat Kiekko-Espoon nimellä.