Urheilu

Kaksi italialaispelaajaa joutui karanteeniin Omanissa, Muscatin golfturnauksessa mukana neljä suomalaista

Italialaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=kalle+samooja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Omanissa