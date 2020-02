Urheilu

Torstain tuloksissa muun muassa jalkapalloa, golfia ja jääkiekkoa

Ampumaurheilu

Golf

Hiihtosuunnistus

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Lentopallo

Purjehdus

Pyöräily

Squash

Tennis

Rahapelejä

Tv-urheilua

, Puola: Ilma-aseiden EM-kilpailut, 3. päivän suomalaistuloksia:Miesten 10 m liikkuva maali, sekajuoksut (20+20 ls): 1) Jesper Nyberg Ruotsi 393, 2) Vladislav Schepotkin Venäjä 388, 3) Mihail Azarenko Venäjä 386/uusinta 19+19, 4) Jonas Bedrich Tshekki 386/19+16, …suomalaiset: 9) Tomi-Pekka Heikkilä 380, …11) Heikki Lähdekorpi 377, …19) Krister Holmberg 357. –19 osallistujaa.Joukkuekilpailu: 1) Ruotsi 1155, 2) Ve­näjä 1147, 3) Suomi 1114, 4) Unkari 1105., Oman: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 1,75 miljoonaa dollaria:Tilanne 18/72 reiän jälkeen:66 lyöntiä (6 alle parin): Guido Migliozzi Italia,67 (–5): Brandon Stone Etelä-Afrikka, Rasmus Höjgaard Tanska, Taehee Lee Etelä-Korea,...71 (–1): Kalle Samooja Suomi (jaettu 38. sija),...73 (+1): Mikko Korhonen Suomi (jaettu 72. sija),...74 (+2): Sami Välimäki Suomi (jaettu 101. sija),...78 (+6): Tapio Pulkkanen Suomi (jaettu 142. sija)., Australia: Naisten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 210 000 euroa:Tilanne 18/72 reiän jälkeen, par 72:57 lyöntiä (–5): Michele Thompson Skotlanti, Gemma Dryburgh Skotlanti,68 (–4): Camilla Lennarth Ruotsi, Olivia Cowan Saksa,...suomalaisia:73 (+1): Elina Nummenpää (jakaa 40. sijaa),74 (+2): Noora Komulainen (jakaa 50. sijaa).joukkue EM-kilpailuihin Venäjän Hanti-Mansijskiin 10.–15. maaliskuuta:Naiset: Kaisa Klemettinen Suunta-Jyväskylä, Salla Koskela Lounais-Hämeen Rasti, Liisa Nenonen SK Vuoksi, Tuuli Suutari Kouvolan Suunnistajat, Marjut Turunen SK Vuoksi.Miehet: Tuomas Kotro Kymin Suunnistajat, Tero Linnainmaa Kyrös-Rasti, Ville-Petteri Saarela Keminmaan Urheilijat, Eevert Toivonen Pirkkalan Hiihtäjät, Misa Tuomala Suunta-Jyväskylä, Aapo Viippola Kymin Suunnistajat. Varalla: Janne Häkkinen Suunta-Jyväskylä.Ohjelma: 10.3. pikamatka, 11.3. keskimatka, 12.3. sprinttiviesti, 14.3. pitkä matka, 15.3. viestit., pudotuspelien 1. kierroksen 2. ottelut:Gent–AS Roma 1–1.Roma jatkoon yhteismaalein 2–1.Malmö–Wolfsburg 0–3.Wolfsburg jatkoon yhteismaalein 5–1.LASK–Alkmaar 2–0.LASK jatkoon yhteismaaalein 3–1.Basel–Apoel 1–0.Basel jatkoon yhteismaalein 4–0.Porto–Leverkusen 1–3 (L: Lukas Hradecky 90 min).Leverkusen jatkoon yhteismaalein 5–2.Espanyol–Wolverhampton 3–2.Wolverhampton jatkoon yhteismaalein 6–3.neljännesvälieriä, 1. ottelut keskiviikkona:Lyon–Juventus 1–0 (1–0)31. Lucas Tousart 1–0.Real Madrid–Manchester City 1–2 (0–0)60. Isco 1–0, 78. Gabriel Jesus 1–1, 83. Kevin De Bryune rp. 1–2.Ulosajo: 86. Sergio Ramos (Real ­Madrid).Toiset osat 17. maaliskuuta.liigan mestaruussarja keskiviikkona: Blackburn–Stoke 0–0, Fulham–Swansea 1–0, Hull–Barnsley 0–1 (Aapo Halme B 90 min), Middles­brough–Leeds 0–1, Millwall–Birmingham 0–0, Sheffield W–Charlton 1–0, Reading–Wigan 0–3.Suomen cup, liigajoukkueet:Lohko A: Honka–HJK 1–1 (0–0).: Colorado–Buffalo 3–2 (1–1, 1–1, 1–0), C: Joonas Donskoi 0+1. Las Vegas–Edmonton 3–0 (1–0, 0–0, 2–0), E: Mikko Koskinen 30/33 torjuntaa (peliaikaa 59.31), Los Angeles–Pittsburgh 2–1 (1–0, 1–0, 0–1).ottelut: 28.2. Boston–Dallas, Tampa Bay–Chicago, Florida–Toronto, Detroit–Minnesota, San Jose–New Jersey, Ottawa–Vancouver, Winnipeg–­ Washington, Nashville–Calgary, Montreal–NY Rangers, St. Louis–NY Islanders, 29.2. Carolina–Colorado, Philadelphia–NY Rangers, Las Vegas–Buffalo, Columbus–Minnesota, Anaheim–­ Pittsburgh, 1.3. Tampa Bay–Calgary, Florida–Chicago, Ottawa–Detroit, NY Islanders–Boston, St. Louis–Dallas, Nashville–Colorado, San Jose–Pittsburgh, Toronto–Vancouver, Los Angeles–New Jersey, Montreal–Carolina, Edmonton–Winnipeg, Arizona–Buffalo.HIFK–Ässät ja. 4–3 (0–1, 1–0, 2–2, 1–0),Tappara–SaiPa 1–2 (0–1, 1–0, 0–1).liiga: Puolivälierien 3/5 ottelu (3 voitolla jatkoon):Kärpät–HIFK 3–2 (0–1, 1–0, 2–1). Kärpät selviytyi välieriin voitoin 3–0.Kiekko-Espoo ja KalPa ovat selviytyneet välieriin jo aiemmin.Runkosarjan päätöskierros: Traktor–Metallurg Mg 2–1 (1–0, 1–0, 0–1),Dinamo Mn–Dinamo Msk 4–3 (1–3, 3–0, 0–0), Moskova: Teemu Pulkkinen 0+1.TsSKA–HK Sotshi 6–0 (3–0, 3–0, 0–0)Ak Bars–Automobilist Jekaterinburg 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)Vitjaz–Lokomotiv vl. 5–4 (1–0, 2–2, 1–2, 0–0, 1–0), V: Ville Lajunen 2+1, Pekka Jormakka 1+1, Joonas Nättinen 0+1.Pudotuspelien 1. kierroksen parit: Itälohko: Ak Bars–Neftehimik, Barys Nur-Sultan–Metallurg Mg, Avangard–Salavat, Automobilist Jekaterinburg–Sibir, länsilohko: TsSKA–Torpedo, SKA–Vitjaz, Jokerit–Lokomotiv, Dinamo Msk–Spartak.: Charlotte–New York 107–101, Cleveland–Philadelphia 108–94, Washington–Brooklyn 110–106, Atlanta–Orlando 120–130, Miami–Minnesota 126–129, San Antonio–Dallas 103–109, Houston–Memphis 140–112, Phoenix– Los Angeles Clippers 92–102, Utah– Boston 103–114.Karelian Hurmos–Akaa-Volley 3–0 (25–20, 25–23, 25–22)., Australia: Laser radial -luokan MM-kilpailut, 5. päivä:Tilanne 9 lähdön jälkeen: 1) Marit Bouwmeester Hollanti 21 nettopistettä (torstain lähtösijat 1, 24, 10), 2) Line Flem Höst Norja 45 (6, 5, 3), 3) Anne-Marie Rindom Tanska (20, 15, 4), ...suomalaiset: 16) Tuula Tenkanen 97 (33, 19, 5), ...25) Monika Mikkola 122 (15, 30, 18).Jos perjantaina saadaan purjehdittua vähintään yksi lähtö, lasketaan purjehtijoiden tuloksista kaksi huonointa sijoitusta pois., Australia: RS:X-luokan MM-kilpailut, 3. päivä:Naiset, tilanne 9 lähdön jälkeen: 1) Noy Drihan Israel 23 nettopistettä (torstain lähtösijat 5, 3, 3), 2) Lilian de Geus Hollanti 27 (2, 6, 1), 3) Maja Dziarnowska Puola 40 (20, 18, 4), ...24) Tuuli Petäjä-Sirén Suomi 164 (31, 21, 18).Petäjä-Sirén on jo nimetty Tokion olympialaisiin., Arabiemiirikunnat: Maantiepyöräilyn World Tour -sarjan kilpailu UAE Tour:5. etappi, Al Ain–Jebel Hafeet, 162 km: 1) Tadej Pogacar Slovenia 3.48.53, 2) Aleksei Lutsenko Kazakstan sama aika, 3) Adam Yates Britannia s.a., ...34) Jaakko Hänninen Suomi jäljessä 2.02 minuuttia.Tilanne 5/7 etapin jälkeen: 1) Yates 20.35.04, 2) Pogacar jäljessä 1.01 minuuttia, 3) Lutsenko –1.33, ...25) Hänninen –5.45.Kilpailu päättyy lauantaina.joukkue squashin joukkueiden EM-kilpailuihin 29.4.–2.5. Hollannin Eindhoveniin:Naiset: Emilia Soini, Emilia Korhonen, Riina Koskinen, Milla Uusitalo, Maarit Ekholm (kotiin jäävä varapelaaja).Miehet: Henrik Mustonen, Olli Tuominen, Matias Tuomi, Jaakko Vähämaa, Tatu Knuutila, Mika Monto.Miesten ATP-turnaus, palkintoarvo noin 2,8 miljoonaa dollaria.Nelinpelin 2. kierrosta: Henri Kontinen Suomi/Jan-Lennard Struff Saksa–Matthew Ebden Australia/Leander Paes Intia 6–3, 6–3.Kontinen ja Struff kohtaavat välierässä Etelä-Afrikan Raven Klaasenin ja Itä­vallan Oliver Marachin.Myöhäisarvonta (26.2.): 1, 7, 8, 10, 19, 23, 26, 29, 34, 35, 39, 41, 42, 48, 52, 55, 57, 60, 63, 67. Kunkkunumero: 23.Päiväarvonta (27.2.): 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 28, 34, 37, 43, 45, 49, 50, 60, 62, 63. Kunkkunumero: 8.Ilta-arvonta (27.2.): Oikeat numerot: 3, 8, 10, 11, 18, 19, 22, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 52, 54, 55, 60, 63. Kunkku­numero: 26.(26. 2.): 3 1 7 0 1 2 3.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.Päänumerot (26.2.): 4, 27, 36, 39, 41, 44. Vikingnumero: 7. Plusnumero (viisinkertaistaa voiton): 25.Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 15 708,91 e, 5 oikein 1 279,45 e, 4+1 oikein 63,20 e, 4 oikein 25,18 e, 3+1 oikein 8,33 e, 3 oikein 4,40 e.17.00 Mäkihypyn mc: Karsinta, Lahti18.30 Mäkihypyn mc: Lahti18.30 Liiga: JYP-HPK14.00 Eurooppa-liigan arvonta18.00 Ravit: TotoTalk21.00 ja 23.00 PGA Tour: Honda Classic18.30 Liiga: JYP-HPK22.00 La Liga: Real Sociedad-Valladolid09.30 Freestylen mc: Hypyt, Almaty11.00 ja 15.00 Alppihiihdon mc: Yhdistetty, Hinterstoder14.00 Eurooppa-liigan arvonta17.00 Mäkihypyn mc: Karsinta, Lahti18.30 Mäkihypyn mc: Lahti21.15 Snooker: Players Championship06.00 Superbike: Australia11.30 Pyöräily: UAE Tour15.00 Tennis: ATP 500, Dubai02.00 ja 06.00 Tennis: ATP 500, Acapulco22.00 Valioliiga: Norwich-Leicester19.00 Koripallon Euroliiga: Himki-Villeurbanne21.30 Bundesliiga: Düsseldorf-Hertha Berlin02.05 NHL: Columbus-Minnesota18.25 Pikaluistelun MM21.45 Ligue 1: Nimes-Marseille05.05 NHL: Anaheim-Pittsburgh02.05 NHL: Carolina-Colorado05.05 NHL: Vegas-Buffalo02.05 NHL: Philadelphia-NY Rangers08.30 ja 12.30 European Tour: Oman Open03.00 Asian Tour: New Zealand Open18.30 Liiga: JYP-HPK, KalPa-Kärpät, KooKoo-Sport, Pelicans-Jukurit18.30 Salibandyliiga N: EräViikingit-PSS18.30 Mestis: 5 ottelua18.30 Suomen cup: KuPS-RoPS05.30 NBA: LA Clippers-Denver